Di Livio duro sulla Juve | «Alla fine salteranno tante teste»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Angelo Di, ex centrocampista della, ha parlato a Calcio Totale su Rai Sport del futuro di Allegri e dei bianconeri Angelo Di, ex centrocampista della, ha parlato a Calcio Totale su Rai Sport del futuro di Allegri e dei bianconeri. Le sue dichiarazioni:– «È vero che ce la possiamo prendere con il gioco, con Allegri, consituazioni tecnico tattiche mamolteanche da parte dei giocatori. Bisogna rivedere molte cose. Ci sono molti calciatori che non stanno rendendo e bisogna capire perché sono tutti così nervosi. Futuro? Io prenderei Conte, è la sua priorità assoluta e tornerebbentus di corsa».