“Devo dirvi di Lorenzo” Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Biagiarelli | “Non è come dicono”

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è finito negli ultimi mesi nel vortice delle polemiche dopo il caso della ristoratrice morta, dopo la presunta recensione falsa contestata dallo chef. Oraha parlato dell’addio del compagno a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Un suo follower le ha chiesto spiegazioni e la sua risposta ha fatto capire praticamente tutto. Nonostante abbia provato a non dire molto su, dato che dovrebbe essere lui stesso a parlare di questa delicata questione,ha comunque fatto intuire cosa è successo davvero dietro le quinte di È sempre mezzogiorno. Una decisione che potrebbe essere stata assunta da qualcuno nello specifico, sebbene non ci siano mai state comunicazioni ...

Anche nella puntata in diretta dl 26 febbraio del Grande Fratello Alfonso Signorini ha parlato di Mirko e Perla . I due sono sempre i protagonisti del reality show, nonostante lui non faccia più ... (caffeinamagazine)

Il party scatenato di Bianca Balti - "Volevo dirvi che vi voglio un sacco di bene ... Prima però Bianca ha deciso di ricorrere al social freezing, ovvero al congelamento degli ovociti per non dover rinunciare al desiderio di diventare di ...tgcom24.mediaset

La lettera che vorrei che Elly Schlein scrivesse sugli ebrei bullizzati nei cortei e negli atenei - "Invito perciò le amiche e gli amici del Pd a disertare manifestazioni dove con cartelli e slogan si inciti all’odio antiebraico con la scusa ...huffingtonpost

"Giudicato per la mia balbuzie". Gabriele Muccino contro il giornalista Aldo Grasso - Gabriele Muccino, 56 anni, 13 film all'attivo (l'ultimo lavoro, "Here Now" uscirà quest'anno), ha diretto attori di fama internazionale come Will Smith, che per La ricerca della felicità è stato candi ...today