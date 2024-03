“Devo dirti di Paolo” Grande Fratello | la confessione di Letizia in lacrime non sorprende Varrese

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024), un messaggio speciale perPetris da fuori la casa. Poco fa la fotografa è stata destinataria di un gesto clamoroso che ha colto di sorpresa davvero tutti: la diretta interessata, gli altri inquilini e anche la produzione del reality di Canale 5. E non si tratta di un messaggio via aereo. Gli inquilini sono stati richiamati da alcune grida provenienti da lontano. Stavolta non erano i fan che volevano far sentire ai propri beniamini la loro vicinanza, ma di un ex gieffino appena uscito dalla casa. Proprio lui,Masella. In quel momento la sua fidanzataera impegnata in cucina a lavare i piatti, ma appena avvisata è corsa in giardino per sentire con le sue orecchie il messaggio di. La ragazza ha lasciato tutto e si è precipitata ...