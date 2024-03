Detenute in scena con ‘7 cancelli’ al Teatro Comunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi ha il piacere di comunicare che in data 27/03/2024 alle ore 18:00 presso ildi Benevento sarà allestito uno spettacolo dal titolo: “7 cancelli”, organizzato dai volontari dell’Associazione Exit Strategy che insieme alla compagnia Instabile delle Mandragole da anni è impegnata in attività di sensibilizzazione rispetto alla condizione della donna e contro la violenza di genere. La rappresentazione vedrà quali attrici protagoniste alcune ospiti della sezione femminile di questa Casa Circondariale che, attraverso l’esperienza teatrale, provano ad uscire da un mondo ‘’strutturato’’ per incamminarsi lungo percorsi destrutturati e comunicativi. Si tratta di un lavoro improntato sul movimento, sul racconto e sul suono in grado di rievocare ricordi, affetti, momenti e situazioni particolari della vita delle ...