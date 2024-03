Derby Milan-Inter | nuova data | si giocherà in un giorno inedito

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Cambierà ladelrispetto a quanto inizialmente prefissato. Questo per via degli impegni europei dei rossoneri

Andrea Butti , uno dei responsabili della Lega Serie A per i calendari, ha parlato della decisione di spostare a lunedì il derby Milan-Inter (pianetamilan)

Il derby Milan-Inter (che potrebbe assegnare aritmeticamente lo scudetto ai nerazzurri ) si giocherà probabilmente lunedì 22 aprile . Era atteso ieri il comunicato con anticipi e posticipi , ma in ... (sport.quotidiano)

Pioli, il bivio Derby per tenersi il Milan - Non solo l’Europa League per il futuro dell’allenatore: i tifosi chiedono un cambio di rotta contro l’Inter, dopo cinque sconfitte consecutive nella stracittadina ...tuttosport

Derby il 22 aprile. La festa scudetto dell'Inter può arrivare di lunedì - l'ultima delle quali avrà in programma il Derby con il Milan, da molti indicato come il match point del titolo nerazzurro. Un Derby che avrebbe avuto come collocazione naturale la domenica sera, ma ...ilgiornale

Conflitto di date tra Pasqua Ebraica e il Derby Milan-Inter - La controversia è scoppiata a seguito della decisione di programmare il Derby tra Inter e Milan il 22 aprile, giorno che coincide con la Pasqua Ebraica. Questa scelta ha suscitato l'opposizione degli ...informazione