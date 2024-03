Deloitte-Federico II | Operazione Talenti | via alle selezioni Inserimento in azienda durante gli studi per 15 giovani

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prende il via la quarta edizione di, il progetto promosso dain collaborazione con l’Università deglidi NapoliII per offrire a 15diplomati la possibilità di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e, al tempo stesso, di avviare una carriera lavorativa in. Come l’anno scorso, i posti disponibili per questa quarta edizione saranno 15. Sarà possibile candidarsi fino al 14 luglio 2024 attraverso il sito dedicato. Nelle precedenti edizioniha raccolto oltre 300 candidature da ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia. Sono poi stati scelti 40(20 ragazze e 20 ragazzi), attualmente impiegati presso la sede ...

