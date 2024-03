Definire le relazioni | ai tempi delle dating app

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il report di Hinge, l’applicazione creata per mettere insiemestabili e che – quindi – promette di nascere “per essere cancellata”, mostra come anche in Italia, aiapp, risulta difficile per gli utentila qualità della loro relazione. Il rapporto a distanza, il fatto di aver messo davanti a sé lo schermo di un pc o di un iPhone, da un lato può agevolare le conversazioni (dal momento che la mancanza di un contatto visivo vero e proprio può rendere sicuramente gli utenti più sicuri nel portare avanti i propri discorsi), dall’altro può contribuire a complicarle. Soprattutto quando la relazione, costruita digitalmente, diventa qualcosa che ha la potenzialità di poter sopravvivere anche nella vita offline. A questo proposito, Hinge ha realizzato ...