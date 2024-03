Definì Giorgia Meloni «fascista e nazista» | il frontman dei Placebo verso il processo a Torino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Aveva definito la premier» e «» durante un concerto allo Stupinigi Sonic Park a Nichelino, in provincia di. Ora ildei, Brian Molko, rischia ilcon l’accusa di diffamazione e vilipendio. La procura ha chiuso l’inchiesta ma deve attendere l’esito della rogatoria internazionale per individuare il domicilio del cantante, che risulta risiedere a Londra, e notificare gli atti del procedimento. Dopo l’episodio dell’11 luglio scorso, la presidente del Consiglio aveva deciso di denunciare Molko per diffamazione tramite un avvocato di Vercelli. I suoi insulti erano già finiti in procura a, dopo la segnalazione delle forze dell’ordine, che aveva aperto un fascicolo di ...