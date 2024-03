Decaro | “Piantedosi nomina commissione per Bari | è un atto di guerra”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Antonio– foto sito ufficiale Comune di– “Oggi è stato firmato undinei confronti della città di. Il ministromi ha comunicato telefonicamente che è statata ladi accesso finalizzata a verificare un’ipotesi di scioglimento del Comune” di. Ad annunciarlo è il sindaco di, Antonio, su Facebook. Laministeriale è statata per accertare le presunte infiltrazioni mafiose nel consiglio comunale die in altre aziende municipalizzate dopo l’arresto di 130 persone in un’inchiesta della Dda barese che ha svelato un presunto intreccio ...