Debutta Aruba Managed Kubernetes | una soluzione costruita su un hardware di ultima generazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bergamo., il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, presenta, lainnovativa per la gestione semplificata dei container, ideata per sviluppatori e professionisti IT interessati alla tecnologia cloud-native eper servire aziende di ogni dimensione, dalla PMI fino alla large enterprise. L’annuncio è stato ufficializzato nel corso di KubeCon + CloudNativeCon Europe (19-22 marzo 2024), evento di rilievo internazionale tenutosi quest’anno a Parigi, doveha partecipato con la sua business lineCloud, unico provider italiano ad essere certificato dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF) e con ...