De Luca | “Si rischia il caos per le prestazioni ambulatoriali”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “A proposito dellespecialistiche, il Governo ha deciso l’entrata in vigore dal primo aprile di un nuovo elenco diper aggiornare il quadro dei Lea (livelli essenziali assistenza) fermo da anni. Questo nuovo elenco prevede ancheaggiuntive importanti. Ma lo stesso Governo non ha trovato la copertura finanziaria necessaria per garantire che questesiano effettivamente erogate. Il rischio concreto è o un abbassamento grave della qualità delle, o la messa in crisi di moltissimi laboratori e strutturenon in grado di reggere le nuove tariffe ipotizzate. E’ indispensabile, a questo punto, che Ministero della Salute e Ministero dell’Economia, trovino ...