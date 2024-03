De Gregori e Checco Zalone | seconda data alle Terme di Caracalla

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Francesco Deannunciano ladi, i biglietti sono in vendita da adesso A grande richiesta raddoppia l’appuntamento con De, voce e pianoforte,didi Roma! Al già annunciato concerto del 5 giugno, si aggiunge una nuovail 9 giugno. Le prevendite saranno disponibili da oggi, mercoledì 20 marzo,ore 16.00 su TicketOne. Francesco Denon hanno in programma un tour in comune, perciò quellidi...

