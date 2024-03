Davide Ferrerio | chiesti 10 anni per la mamma della ragazza Il pm | «Non ha mai chiesto scusa | niente attenuanti»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il pm di Crotone Pasquale Festa ha12di reclusione per la donna accusata di concorso anomalo nel tentato omicidio di, il giovane di Bologna ridotto in fin di vita...

A quasi un anno e mezzo da quella storia terribile, Davide Ferrerio è in coma irreversibile . Era in vacanza a Crotone con la famiglia, quando venne avvicinato da un coetaneo e picchiato a... (leggo)

Bologna, 31 gennaio 2024 – Martina Perugino continua il proprio percorso riabilitativo. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, che ha confermato la messa in prova in una struttura di ... (ilrestodelcarlino)

Il 22enne bolognese in vacanza a Crotone venne colpito per uno scambio di persona l’11 agosto 2022. L’affetto di Joey Saputo e la tessera destinata a Davide , tifoso rossoblù (bologna.repubblica)

Pestaggio di Davide Ferrerio, chiesti 12 anni di carcere per la presunta istigatrice - 5 minuti per la letturaCROTONE – Dodici anni di reclusione per la presunta istigatrice della spedizione punitiva nei confronti di Davide Ferrerio, il ventenne bolognese in gravissime condizioni dopo i ...quotidianodelsud

Pestaggio di Davide Ferrerio a Crotone, chiesti 12 anni per la madre della ragazzina - Dodici anni di reclusione: è questa la richiesta al Tribunale fatta dal pm di Crotone Pasquale Festa nei confronti della donna accusata di concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio, il ...giornaledicalabria