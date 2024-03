Dario Cherici è Commendatore Il volontario Anpas Toscana insignito da Mattarella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 -, l'80ennedi, ha ricevuto oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergiol'onorificenza di. Nella motivazione si legge: “Per la sua lunga attività diche lo ha portato anche a operare per le popolazioni colpite da calamità naturali quale è stata l'alluvione nella provincia di Prato". Queste le parole del presidente: “Rendete testimonianza con quel che avete fatto ai tanti nostri concittadini che come voi non guardano altrove vedendo persone che hanno bisogno di aiuto. Tutto questo è prezioso perché questi vostri comportamenti aprono in maniera confortante al futuro del nostro paese. La solidarietà costruisce il ...