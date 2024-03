Darderi-Shapovalov oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lucianosfiderà Denisnel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Il giovane azzurro, dopo aver alzato il titolo a metà febbraio sulla terra rossa di Cordoba e dopo aver messo piede nella top cento del ranking mondiale, vuole dimostrare di poter essere un osso duro anche in condizioni veloci. Davanti a lui c’è l’esperto canadese, entrato in tabellone grazie al ranking protetto. Quest’ultimo, nonostante si trovi attardato in classifica per via dell’infortunio al ginocchio, è sempre un avversario molto scomodo su certi campi e sta cercando con pazienza di tornare al suo livello abituale. Le quote dei bookmakers, non a caso, premiano proprio, che partirà nettamente ...

