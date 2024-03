Darderi rompe le scarpe ma non ha quelle di riserva | esce dal Miami Open in condizioni disperate

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il tennista italo-argentino costretto a fare i conti con un intoppo imprevisto: le calzature cedono prima che inizi il terzo con Shapovalov ma non ne ha altre da utilizzare. Ci pensa il fisioterapista a risolvere la situazione con un intervento molto speciale.

