Danza Rebecca Gabrielli vola a ’Ballando’

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La rivincita di una ballerina che non ha mai smesso di inseguire il suo sogno. Neppure quando per motivi familiari è stata costretta ad appendere le scarpette al chiodo. È la storia di, giovane talentuosa carrarese che, dopo l’esperienza televisiva in Rai dello scorso anno, è stata riconfermata nel cast di Milly Carlucci per il tour estivo di Ballando on the road, in cui si esibirà in tutta Italia e prenderà parte alla giuria di professionisti, selezionando nuovi ballerini per la prossima stagione del programma. Ma le soddisfazioni non finiscono: quest’anno farà parte anche della compagnia del noto coreografo e ballerino Simone Di Pasquale, che l’ha scelta per le sue grandi abilità tecniche e performative. "Quando mio papà ha avuto tre ictus ho smesso di ballare e mi sono occupata della famiglia – ha spiegato ...