Danni all' auto parcheggiata | come proteggersi con la polizza | Quando conviene

Parcheggiare in strada è sempre più rischioso. E, per certi aspetti, più costoso. In Italia sedici milioni di auto mobilisti - quasi la metà di quelli totali - hanno... (ilmessaggero)

Operazione antidroga a Caltanissetta, 10 arresti - CALTANISSETTA, 20 MAR - Operazione antidroga della Squadra Mobile di Caltanissetta che ha arrestato dieci persone accusate di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupe ...messaggeroveneto.gelocal

Canoni non riscossi da Sirio. Ex dirigente Ausl condannata - Un percorso che ha restituito una condanna da 500 mila euro: è il danno attribuito dai giudici erariali all’allora dirigente del servizio risorse economiche e finanziarie dell’Ausl reggiana - ...ilrestodelcarlino

Danni alle auto in sosta, 16 milioni di casi all'anno: spesa media di 701 euro per ripararle. Le officine aprono agli sconti - Parcheggiare in strada è sempre più rischioso. E, per certi aspetti, più costoso. In Italia sedici milioni di automobilisti - quasi la metà di quelli totali - ...ilmessaggero