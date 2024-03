Daniela Santus | Mi dissocio dalla scelta dell' Università di Torino contro Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il Senato accademicoa mia, occupato da manifestanti propal con bandiere palestinesi e striscioni di insulto a, ha votato a stragrande maggioranza lo stop ad alcuni progetti di cooperazione conisraeliane. È la prima volta in Italia. Desidero dissociarmi pubblicamente da una decisione che reputo molto sbagliata per molte ragioni. Anche se i manifestanti volevano uno stop generalizzato, è comunque un pessimo precedente aver dato sponda a gruppi composti da molte persone che invocano una Palestina dal fiume al mare, il che si traduce né più né meno che con il vederesparirefacciaa Terra. Spero che ci possa essere spazio per una discussione serena su questi temi, al riparo da indebite interruzioni e conseguenti ...