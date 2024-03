Daniela Rondinelli a TPI | “Le elezioni europee saranno uno spartiacque In ballo la tenuta delle nostre democrazie”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lein programma a giugno possono rappresentare unofondamentale per il futuro politico del nostro continente. In un periodo storico particolarmente complesso, basti pensare ai conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente, è ancor più importante avere un’Europa forte e coesa, capace di far sentire la propria voce. Ne abbiamo parlato con l’onorevole, europarlamentare Pd del Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. Onorevole, questa tornata elettorale è per tanti motivi cruciale. Eppure il voto alleha spesso registrato alte percentuali di astensionismo. Perché è importante far capire agli elettori che è necessario recarsi alle urne? “L’Europa unita è un progetto sempre in divenire. Queste ...