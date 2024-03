Dani Alves verrà rilasciato su cauzione dal tribunale | la sua libertà vale 1 milione di euro

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha ottenuto lasu: non avrà documenti, dovrà presentarsi ogni settimana inper obbligo di firma e avrà una restrizione nei confronti della vittima cui non potrà avvicinarsi né contattarla. Una decisione da parte della sezione 21 deldi Barcellona: "Resta un pericolo di fuga ma le misure preventive sono sufficienti". Tra queste anche un pagamento da 1diper tornare libero.

