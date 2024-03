Dani Alves torna libero | pagata la cauzione da un milione di euro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La decisione del tribunale di Barcellona su, ex terzino brasiliano condannato per violenza sessuale Arrivano novità sul caso. L’ex terzino brasiliano di Barcellona, Juventus e Psg ha infatti ottenuto questa mattinata la libertà vigilata fino alla sentenza definitiva per il caso di violenza sessuale.è stato condannato a quattro anni e sei mesi di prigione, oltre ad altri cinque anni di libertà vigilata in primo grado. Intanto, in attesa di tutti i ricorsi, torneràcon il pagamento di unada undi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Dani Alves , Condannato in Spagna in primo grado a quattro anni e mezzo per stupro ai danni di una ragazza, potrà lasciare il carcere in cui si trova attualmente in custodia cautelare dal gennaio ... (calcioweb.eu)

Dani Alves ha ottenuto la libertà su cauzione : non avrà documenti, dovrà presentarsi ogni settimana in tribunale per obbligo di firma e avrà una restrizione nei confronti della vittima cui non potrà ... (fanpage)

L'ex Barcellona è stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per stupro BARCELLONA (SPAGNA) - Dani Alves potrà lasciare il carcere su cauzione dietro il pagamento di un milione di euro . È ... (ilgiornaleditalia)

Ex Juventus, Dani Alves può uscire di prigione: cauzione da un milione di euro - Dani Alves potrebbe lasciare il penitenziario di Brians 2 in Spagna, in attesa della sentenza definitiva. Il tribunale della Catalogna ha accolto il ricorso presentato.calciomercato

Calcio: Fissata cauzione a un milione di euro per Dani Alves - L'ex Barcellona è stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per stupro BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dani Alves potrà lasciare il carcere su cauzione dietro il pagamento di un milione di ...sport.tiscali

IN SPAGNA - Dani Alves può lasciare il carcere, cauzione da un milione - Condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale, Dani Alves potrà uscire dal carcere in attesa della sentenza definitiva. Il tribunale di Barcellona si è espresso dopo il ricorso ...napolimagazine