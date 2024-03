Dani Alves scarcerato | paga cauzione da un milione di euro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) – L’ex capitano del Brasiledopo oltre 14 mesi di prigione può essere, in attesa della sentenza definitiva per le accuse di stupro, sottomento di unada undi. Lo ha deciso il Tribunale di Barcellona in seguito ai ricorsi presentati dal legale del quarantenne brasiliano. Sia la Procura che l’accusa avevano chiesto che l’ex giocatore di Barcellona, Siviglia, Psg e Juventus restasse in carcere dopo la condanna a quattro anni e mezzo di carcere per lo stupro di una ragazza avvenuto nel bagno della discoteca ‘Sutton’, a Barcellona, nel dicembre 2022. Nelle scorse settimane, si era diffusa la notizia – totalmente falsa – del suicidio dell’ex calciatore. A smentirla aveva provveduto il fratello con un messaggio ...