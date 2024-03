Dani Alves esce dal carcere | rilasciato su cauzione in attesa della sentenza definitiva

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il Tribunale di Barcellona ha deciso di concedere il rilascio sudietro il pagamento di una somma pari a 1 milione di euro. L’ex calciatore, condannato a quattro anni e mezzo diper violenza sessuale, potrà ora uscire dalin. L’avvocato di, Inés Guardiola, ha ottenuto il rilascio dietro alcune condizioni, come il divieto di uscire dal territorio nazionale e l’obbligo di comparire davanti al Tribunale con cadenza settimanale. Al giocatore, come spiega AS, sono stati ritirati i due passaporti. SportFace.

