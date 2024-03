Dallo stop allo spreco alla protezione delle proprietà organolettiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dalle rilevazioni dell’Osservatorio Packaging emerge come la conservazione dei prodotti venga considerato lo strumento in grado di ridurre loalimentare e allungare la shelf life dei prodotti alimentari (per il 66% degli intervistati), davanticapacità di proteggere ledei prodotti (60%) e al contributo nel definire la sostenibilità del prodotto (47%). A fronte dell’obiettivo di ridurre i rifiuti generati dal packaging dei prodotti e di aumentare la quantità di packaging riciclato, le caratteristiche maggiormente ricercate sono l’assenza di overpackaging (per il 58% dei rispondenti), la totale riciclabilità (56%), la presenza di ridotte quantità di plastica (47%), le basse emissioni di CO2 (46%) e l’utilizzo di materiale riciclato (45%). L’Osservatorio ha rappresentato l’occasione ...