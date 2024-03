Dall’acciaio alle risorse idriche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nuove opportunità di lavoro sul territorio. Giovedì, d10, si tiene a Pessano con Bornago il recruiting day Cpc Inox, organizzato in collaborazione con il Comune e Adecco. L’azienda, specializzata nella realizzazione di prodotti in acciaio inossidabile, presenterà la Cpc academy con il percorso gratuito di formazione on the job di 66 ore per formare e assumere a tempo indeterminato professionisti della lavorazione dei semilavorati in acciaio inox. Il percorso consente anche di conseguire gratuitamente l’attestato di conduttore carro elevatore e carroponte. Un altro appuntamento, è con l’azienda HQ Engineering il 25 marzo, d14.30, al centro per l’impiego di via Paravia 26 a Milano. La società del settore telecomunicazioni e ingegneria multidisciplinare cerca personale junior per lavori in alta quota, manovali edili, un impiegato o impiegata ...