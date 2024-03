Dal metaverso al fediverso | ecco come Meta si prepara alla nuova era dei social network

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha intrapreso un passo significativo verso l'integrazione nel cosiddetto "" con la sua piattaforma Threads. Questa mossa rappresenta un cambiamento radicale nel panorama deimedia, promettendo una maggiore interoperabilità tra diverse piattaforme e potenzialmente ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono online. Che cos'è il? Ilè un insieme di server federati che, pur essendo ospitati indipendentemente, sono in grado di comunicare tra loro attraverso protocolli digitali condivisi. Questo consente agli utenti di utilizzare un unico account per interagire su diverse piattaforme. Il termine "" deriva dfusione delle parole "federated" e "universe", indicando un universo di spazi ...

Musica e diritti: ecco i 10 finalisti del Premio Amnesty per i big della canzone - Le iscrizioni al Premio Amnesty, sezione Emergenti, rimangono invece aperte fino all’8 aprile. Il concorso è rivolto a cantautori ...corrierequotidiano

Socialidea e Agade insieme per il supporto strategico in ambito della tecnologia robotica e dell’intelligenza artificiale - Socialidea, agenzia attiva nel campo della comunicazione e del marketing digitale, in collaborazione con Agade, startup milanese nota per la progettazione del primo esoscheletro intelligente ...engage

I 10 Big selezionati per il Premio Amnesty 2024 - Amnesty International Italia e Voci per la Libertà hanno annunciato le 10 canzoni e gli artisti in finale nella 22 a edizione del Premio Amnesty, sezione Big. Eccoli: Vinicio Capossela “La crociata ...radiowebitalia