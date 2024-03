Dal lattoniere al bibliotecario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Impermeabilizzatore/, 1 posto. Requisiti: 18-50 anni, automunito/a, patente B/C; Contratto: commisurato in base all’esperienza del candidato/a finalizzato all’assunzione- full-time; Sede di lavoro: Nembro; Cv a [email protected] , codice 21341. Tirocinanti operatori stampa con Adobe, 1 posto. Requisiti: attesato grafico pubblicitario, conoscenza piattaforma Adobe e Mac; Contratto: tirocinio 6 + 6 mesi finalizzato all’assunzione in azienda; Sede di lavoro: Treviolo; Inviare cv a [email protected] , codice 21251. Operatore di biblioteca, 1 posto. Requisiti: età dai 18 ai 30 anni, 2 anni di esperienza in biblioteca; Contratto: tempo indeterminato part-time 15 ore settimanali; Sede di lavoro: Vilminore di Scalve; Inviare cv a [email protected] , codice 21211. Montatore imballi in legno, 1 posto. ...