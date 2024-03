Dal 1944 ai social | il linciaggio dell’innocente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Donato Carretta è un signore non molto alto, 162 centimetri appena, tarchiato, con i capelli impomatati di brillantina. Ha 53 anni, quando la mattina del 18 settembre deldeve testimoniare al processo contro Pietro Caruso, ex questore di Roma, accusato (assieme al suo segretario Roberto Occhetto) di aver compilato la lista degli uomini destinati all’eccidio delle Fosse Ardeatine. Quel giorno Carretta (che è stato il direttore del carcere di Regina Coeli) da testimone – era lì per confermare le responsabilità di Caruso, così come aveva fatto nella deposizione di un mese prima (7 agosto) – nel giro di pochi istanti diventa imputato per la "ronda della rabbia" che è lì fuori per seguire il processo e che poi finirà con il linciarlo. Il suo corpo viene appeso per i piedi, fuori dal tribunale. Walter Veltroni, attraverso il romanzo La condanna, ci riporta a quei ...