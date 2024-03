Cusano | si dà fuoco davanti alla Casa di riposo dove è ricoverata la madre | morto 50enne

(Di mercoledì 20 marzo 2024)Milanino (Milano), 20 marzo 2024 – Èall’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo l’uomo che si è datoin via Alemanni 10,didiMilanino. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale della Rsa non c’è stato nulla da fare per unitaliano, che è stato trasportato d’urgenza al Bassiniè poiun’ora dopo. La tragedia è avvenuta oggi, mercoledì 20 marzo, verso l’ora di pranzo. In choc gli operatori e anche gli ospiti della struttura per anziani. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che sono arrivati sul posto insieme ai vigili deldi Milano e alle squadre della polizia ...

