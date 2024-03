Curling | Mondiali femminili 2024 | le azzurre agganciano la Svizzera | Corea del Sud battuta all’ultimo respiro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’Italia batte ladel Sud 10-9 e aggancia laal secondo posto della classifica deidi, in corso di svolgimento a Sydney (Nuova Scozia, Canada). Si tratta della sesta vittoria su sette per Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), che consolidano una posizione nei piani alti, alle spalle solamente dell’imbattuto Canada (7-0) e davanti ad unache prima dell’incrocio diretto aveva accumulato lo stesso rendimento delle. C’è margine per guardare con fiducia ai prossimi impegni. Nella fase di round robin infatti le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni piazzate tra il ...