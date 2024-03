Cura e supporto non autosufficienti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Asa per sad comune di Cantù, 1 posto. Requisiti: eccellente uso lingua italiana, corso asa, patente B, automunita; Mansioni: assistenza pazienti nonper ladell’igiene personale e l’alimentazione; Contratto: ccnl cooperative sociali inquadramento asa, tempo determinato 3 mesi prorogabili, rimborso spese sui km; Sede di lavoro: Cantù; Inviare cv a [email protected] , codice 19346.

Giornata Prevenzione e Cura della fertilità maschile nel Centro Pma del ''Fazzi'' - Più di 60 uomini maggiorenni hanno ricevuto oggi, col supporto del Reparto di Urologia, un check up gratuito sulla fertilità, comprensivo di consulenza urologica, spermiogramma e consulenza seminologi ...leccesette

