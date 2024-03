Cuochi contemporanei | buone pratiche e controesempi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Più tempo e meno scarti La seconda giornata di Identità Milano 2024 ha voluto dedicare la programmazione di una singola sala al pesce. Il giovane romagnolo Jacopo Ticchi, fondatore e chef di Trattoria Da Lucio a Rimini, è salito nella capitale meneghina insieme a dieci persone del suo staff, chiudendo il ristorante. Questo fa già capire il livello di affiatamento di questa squadra e quanta consapevolezza aleggi tra sala e cucina. Una trattoria che in realtà in soli quattro anni si è fatta conoscere per un lavoro minuzioso, celebrativo e concettuale sul pescato del mediterraneo e locale. «Ho preso quello che avevo imparato sulla cucina di mare italiana e sulle lavorazioni e ho rimesso tutto in discussione. Volevo costruire un menu – e quindi un ristorante – che non avesse barriere verso un servizio integrale e totale del pesce. Da qui la volontà di lavorare grandi pezzature e trattarle ...

Lecce: al via FoodExp, Forum Internazionale dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera - Col sostegno di Regione Puglia, Comune di Lecce e Confcommercio. Settima edizione, 3 e 4 aprile, quest’anno ingresso gratuito anche per i non addetti ai lavori ...lagazzettadelmezzogiorno

Quelle specialità (fritte) che rendono il sud uno scrigno di sapori - Dalla Campania alla Calabria ogni cibo finisce in padella e diventa una squisita specialità. Dal pesce alla carne, con l'abilità di ...ilsecoloxix

Dove mangiare a Pasqua in Trentino. I 9 migliori agriturismi scelti dal Gambero Rosso - Per iniziare al meglio la giornata, è disponibile una ricca prima colazione. Quanto alla ristorazione, regno di Nicoletta, cuoca di vaglia, in tavola sfilano piatti gustosi preparati perlopiù con ...gamberorosso