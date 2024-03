Cruciani e il cognome censurato | “Lasciatemi libero di dire ‘finocchio' ”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così la vicenda del consigliere comunale di Bari, il caso Acerbi-Juan Jesus e le dichiarazioni di Riccardo Scamarcio. “Allora ragazzi – ha esordito il conduttore – iniziamo subito con una cosa che oggi mi ha fatto veramente girare i coglioni, anche se è una cosa divertente. Avete rotto le palle con questa roba del politicamente corretto. Finocchio. Un consigliere comunale di Bari che si chiama Finocchio è stato costretto dall’algoritmo di Facebook a non mettere per esteso il proprio. Gli hanno fatto scrivere ‘Finoc’. Ma ti rendi conto o no? Io voglio essere padrone dila parola “finocchio”, chiaro? Lo posso, non è insultante. Io vogliotranquillamente «sei un bel Finocchio» oppure «sei un bel frocione». Qual è il ...