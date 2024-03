Crescono le reti d?impresa +7 | 4% | 9mila contratti di rete per oltre 47mila imprese

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) –led?impresa in Italia nel 2023:47 miladistribuite su tutto il territorio nazionale (+4,8% rispetto all?anno precedente) per quasi 9 miladi(+7,4% rispetto al 2022) in numerosi settori e filiere, con prevalenza dell?agroalimentare, delle costruzioni e del commercio. È quanto emerge dal V rapporto dell?osservatorio nazionale sulled?Impresa, a cura di InfoCamere,mpresa e dipartimento di management dell’università Ca’ Foscari Venezia, presentato oggi presso la storica sede dell?Università di Padova a Palazzo del Bo. Dall?indagine il contratto disi conferma strumento particolarmente utile alle aziende di piccole dimensioni (il 75% delle ...

