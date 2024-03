Crazy Pizza | come sono arredati i locali della catena di ristoranti di Flavio Briatore

(Di mercoledì 20 marzo 2024)sta per aprire 10 nuovi sedi sia in Italia che nel resto del mondo,all'interno idi? Ecco le foto che mostrano l'arredamento sofisticato ed elegante.

Flavio Briatore lancia la sfida e porta nella grande città “ Crazy Pizza ”: nel filmato, però, spunta già il primo errore che non passa inosservato [VIDEO] Se non si tratta di una sfida allora poco ... (cityrumors)

Il Crazy Pizza di Briatore approda alla Marina di Varazze - Varazze – Il Crazy Pizza, locale cool di Flavio Briatore, approda alla Marina di Varazze. L’appuntamento è per il mese di maggio, in tempo per la stagione balneare. Richiamando, così, un ampio numero ...ilsecoloxix

Briatore apre Crazy Pizza a Napoli: "A maggio, con splendida vista sul Vesuvio" - Crazy Pizza accelera il proprio progetto di espansione globale con una serie di aperture in location strategiche in 3 differenti continenti, le quali andranno ad aggiungersi nei prossimi mesi alle ...napolitoday

Differenza tra Pizza napoletana autentica e una di Briatore, realizzata al Crazy Pizza - La Pizza col pomodorino vesuviano del piennolo fatta dal Crazy Pizza di Flavio Briatore e quella realizzata a Napoli da Gino Sorbillo a confronto ...fanpage