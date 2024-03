Covid | la grande paura Un sopravvissuto | | Non scordiamo mai chi allora ci ha curato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In ospedale l’ha accompagnato un amico, in automobile, con tutti i finestra abbassati. Lui non si reggeva nemmeno in piedi, figuriamoci guidare. E poi non c’erano soccorritori né ambulanze disponibili per portarlo in Pronto soccorso, perché i pazienti che chiedevano aiuto ai centralinisti del 118 erano troppi. Mancavano inoltre mascherine, anche a pagarle a peso d’oro. Per Ferruccio Amonini, 60enne di Cernusco Lombardone, quella sera di sabato 14 marzo 2020 è stato l’inizio di un incubo durato 40 giorni, l’incubo del. I medici e gli operatori sanitari della Terapia intensiva del reparto di Pneumologia, dove è stato immediatamente trasferito, lo davano per spacciato e almeno due volte è "arrivato davanti alle porte di San Pietro", come ricorda lui. Durante il lungo ricovero Ferruccio ha perso pure il padre senza nemmeno potergli dire addio, il suo papà ...