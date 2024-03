Cospito | la decisione sul 41 Bis | la scelta della Cassazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Alfredo, arriva laufficiale sul 41 bis: lada parteSi ritorna a parlare nuovamente di Alfredo, ovvero dell’anarchico che nel 2014 è stato condannato a 9 anni e 5 mesi di reclusione per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, dirigenteAnsaldo Nucleare. Nelle ultime ore è arrivata laufficiale da parteper quanto riguarda l’istanza del terrorista contro il 41 bis. Proprio laha dichiarato “inammissibile” l’istanza che è stata prontamente presentata da parte dei legali dell’anarchico contro ladel Tribunale di Sorveglianza. Alfredo, la ...

La Cassazione ha confermato la detenzione al 41bis per l’anarchico Alfredo Cospito - Roma, 20 mar. (askanews) – I giudici della Cassazione hanno confermato la detenzione al 41bis per Alfredo Cospito. In particolare, all’esito della camera di consiglio, gli ermellini hanno ritenuta ina ...askanews

Francia, multa dell’Antitrust a Google da 250 milioni di euro: “Violati gli accordi con editori” - Successivamente, pronunciandosi sul merito del caso, con la decisione del 21 giugno 2022, l'Autorità ha accettato, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una volta, gli impegni proposti da Google ...repubblica

Cassazione, inammissibile istanza di Cospito contro 41 bis - La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dai difensori dell'anarchico, Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis, contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma che ...ansa