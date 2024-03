Cosa sappiamo della morte di Alessio Giannaccari | il 20enne di Lecce trovato morto ad Amsterdam

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Partito da Castrì, in Salento, un mese fa,lavorava come cameriere ad. La polizia lo havicino i binaristazione ferroviaria di Holendrecht, dove viveva. Gli amici: “Era un inno alla vita, non può essersi suicidato”.

Patente, per il rinnovo adesso devi chiedere questo certificato I Milioni di automobilisti non sanno neppure come fare - Quando devi rinnovare la patente, portati sempre con te questo documento: ecco a Cosa serve e come puoi richiederlo.autoruote4x4

Giornata mondiale della felicità, Cosa significa avere il sole dentro anche se fuori piove - In occasione della Giornata mondiale della felicità, che si celebra oggi, intervenuta ai microfoni di NewSicilia la psicologa Valentina La Rosa.newsicilia

La verità di Marco Cappellari: "Accademia, mi autosospendo. Io, nel Pd solo come indipendente. E su Carife sanno ciò che penso" - L’imprenditore risponde alle critiche dopo la decisione di candidarsi alle prossime amministrative "Ho detto loro che Renzi sbagliò: quella legge fu scellerata. Ma sono passati molti anni, basta etich ...ilrestodelcarlino