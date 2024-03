“Cosa penso di Annalisa” Iva Zanicchi | franca come sempre | il commento sulla giovane cantante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le nuove stelle della discografia nazionale “bocciate” dai miti viventi della musica italiana. La storia che si ripete. Era già successo nei mesi scorsi con Gino Paoli che aveva rivolto parole non proprio di apprezzamento nei confronti dello stile di Elodie, salvo poi spiegare di essere stato mal interpretato. Adesso, invece, da una parte c’è Ivae dall’altra. Ma prima di spiegareè successo occorre inquadrare il contesto.sta vivendo una stagione fortunatissima. L’ex allieva della scuola di Amici ha inanellato una lunga serie di successi discografici. L’ultimo in ordine di tempo è “Sinceramente”, il brano presentato al Festival di Sanremo. Non le ha regalato la vittoria, ma la canzone ha conquistato già il secondo Disco di Platino in pochissimo tempo. Leggi anche: “Perché ...