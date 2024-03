Cosa mi ha chiesto la Juve quando sono tornato Allegri | intervista pesantissima | Sapete che l' obesità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Mi hannodi puntare sui giovani, l'obiettivo è arrivare in Champions". Massimilianorespinge con forza le accuse di chi lo ha messo sotto processo per il rendimento in grande calo della suantus, uscita dalla lotta per lo scudetto e superata anche dal Milan al secondo posto dopo un mese e mezzo disastroso. "Quest'anno molti giovani giocatorinella prima squadra - sottolinea l'allenatore bianconero in unaa The Athletic -. Molti dei nostri ragazzi giocano per altre squadre in Serie A. Il club ha fatto un ottimo lavoro. Per essere sostenibile, il calcio italiano deve seguire questa strada". Insomma: progetto-giovani, questo è il mantra. E conviene dimenticarsi l'epopea dei nove scudetti di fila di cui, insieme ad Antonio Conte, è stato ...