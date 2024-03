Cosa aspettarsi da Tudor alla Lazio

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per superare la fine dell’esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina della, il presidente dellaClaudio Lotito aveva a disposizione due strade. La prima, nel segno della continuità, avrebbe previsto la conferma di Giovanni Martusciello fino al termine della stagione, per avere il tempo di programmare l’anno prossimo con un nuovo allenatore. L’ormai ex vice di Sarri è stato infatti l’unico componente del vecchio staff tecnico a non rassegnare le dimissioni insieme al tecnico toscano, optando invece per restare legato al club. La seconda strada invece portava al cambio di allenatore fin da subito, scegliendo un tecnico per forza di cose diverso da Sarri, che ormai è un unicum nel panorama delle proposte di gioco ad altissimo livello. Dopo una breve pausa di riflessionefine Lotito ha preso proprio questa seconda ...