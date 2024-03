Corriere dello Sport – “Il suo obiettivo è giocare nel Napoli”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 2024-03-20 20:21:54 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: Dopo un avvio complicato, condizionato da un grave infortunio alla caviglia destra, Elia Caprile si è ripreso con merito i pali della porta dell’Empoli, confermando le qualità messe in evidenza lo scorso anno in Serie B con la maglia del Bari. Ildi De Laurentiis, proprietario del cartellino del ragazzo, monitora con attenzione le prestazioni e il rendimento dell’estremo difensore classe 2001, i cui interessi sono attualmente curati dall’agente Graziano Battistini. Alla soglia dei 23 anni, il sogno restaall’ombra del Vesuvio. L’agente di Elia Caprile: “? Credo sia prematuro…” Per Elia Caprile, attraverso la voce del suo procuratore Graziano Battistini, è già tempo di ...