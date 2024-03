Coppia trovata morta in auto | Paese rifiuta salma della ragazza | motivazione sconvolgente

(Di mercoledì 20 marzo 2024)in, ilstranierola: laIl quartiere di Secondigliano, nella zona Nord di Napoli, è ancora sotto shock per quanto avvenuto la scorsa settimana con il ritrovamento dei corpi senza vita di due giovani ragazzi. Si trattava di Vincenzo Nocerino (anni 24) esua fidanzata Vida Shahvalad (21). Ricordiamo che i cadaveri sono stati rivenuti, dal padre di lui, all’interno dell’in un garage. I due sono deceduti asfissiati dai gas di scarico dell’dove avevano cercato un momento di intimità....

Sono di due giovani, un uomo e una donna, i cadaveri trovati in un garage del quartiere Secondigliano, a Napoli . I due sono stati trovati in auto. Ieri sera si sarebbero recati a una festa e poi al ...

Neonata ucraina rapita da una coppia russa , non si hanno più sue notizie: la madre di lei è stata ritrovata morta , mentre la nonna scomparsa Un dramma nel dramma. Le notizie che arrivano ... (cityrumors)

Studentessa morta in auto con il fidanzato a Napoli, Iran nega rientro salma: “E’ peccatrice perché seminuda” ma il dettaglio è fake - E’ bastato un servizio di un telegiornale locale e un dettaglio (“cadaveri seminudi dei due giovani trovati in auto”, smentito dal ... Una serata finita in tragedia con la Coppia uccisa dalle ...msn

