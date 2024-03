Coppa Anglo-Italiana | storia e albo d’oro del torneo che il Brescia di Lucescu vinse il 20 marzo 1994

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il 20ildie Hagilabattendo per 1-0 in finale a Wembley il Notts County grazie ad un gol di Gabriele Ambrosetti. Cheera, chi lo giocava e quante volte è stato vinto da club italiani.

