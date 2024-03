Convincente Mieli rovina la festa a Gruber sullo scandalo a Bari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Elly Schlein parla di una scelta politica molto grave e chiede a Giorgia Meloni di riferire in aula, perché il Pd non si fida più di Matteo Piantedosi. Ha ragione?”. E' questa la domanda con cui Lilliintroduce il discorso con Paoloa seguito della decisione del ministero dell'Interno di disporre una commissione di accesso al Comune didopo l'indagine giudiziaria della Direzione Antimafia del capoluogo pugliese che ha portato all'iscrizione di 130 persone nel registro degli indagati e all'arresto di una consigliera comunale per una presunta compravendita di voti. L'ex direttore del Corriere della Sera fa una premessa: “Per me tutto quello che dice Schlein è sacro, per principio, quindi le do ragione a prescindere”. “Oggi – dice ancora- le spiegazioni di Piantedosi sono state ...