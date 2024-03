Controlli anti rapine a Giugliano | due persone arrestate dai Carabinieri

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAin Campania idella locale Compagnia hanno arrestato duedi etnia Rom domiciliate nel campo della zona Asi. La scorsa notte i militari, impegnati in un serviziorapina, hanno notato le due– un 21enne un 31enne – all’interno di un’autovettura mentre percorrono lentamente le strade principali di. E’ iniziato un pedinamento che non durerà poco attraversando diversi comuni. Il percorso dei due porta i militari a percorrere diversi parcheggi di alcuni centri commerciali fino ad arrivare al Lusciano, in provincia di Caserta. I due pedinati sono scesi dall’auto e, a viale della libertà, con un gesto fulmineo hanno rotto il vetro dell’auto in sosta rubando il borsone al suo interno. E’ iniziato ...

