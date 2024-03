Contestazioni e minacce degli antagonisti. Pro Israele costretti a riunirsi in Prefettura - C'è una sinistra che difende Israele e che per questo si è conquistata l'odio dei compagni duri e puri ...ilgiornale

Acerbi escluso dalla Nazionale dopo l’insulto a Juan Jesus: cosa rischia adesso - Francesco Acerbi è incorso nella violazione dell’Art.28 del Codice di Giustizia Sportiva per gli insulti razzisti rivolti in campo a Juan Jesus in Inter-Napoli.youmedia.fanpage

minacce e intimidazioni, volevano il monopolio per la fornitura di uova in città: quattro a giudizio - Per fare questo, non avrebbero risparmiato minacce e intimidazioni a danno di un altro gruppo ... che sapevano rispetto alle intimidazioni perpetrate dai gelesi. In base alle Contestazioni, i due ...quotidianodigela