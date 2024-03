(Di mercoledì 20 marzo 2024) “L’Itala vaila causa delle sue misure, milioni di italiani faticano ad arrivare alla fine del mese e lei viene qui a faremia. È di questo che abbiamo bisogno?lei, un?”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intervenendo alla Camera in replica all’informativa di Giorgiain vista del Consiglio europeo. “Secondo lei il problema degli italiani è la miao l’elmetto che lei si è messa in testa?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

