(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Si rende conto che un senatore del suo partito si è permesso di fare una battuta omofoba su Macron? Ma cos'è un copione comico? Lei è la presidente del Consiglio e non un capocomico. Ma secondo lei ildegli italiani è la miao l'che si è messa in testa?". Lo ha detto il leader M5s Giuseppeparlando in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.

Una giornata infuocata in aula al Senato , dove a parlare è Giorgia Meloni con le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà nei prossimi giorni. Nel primo intervento, il presidente ... (liberoquotidiano)

Conte a Meloni, il problema non è la mia pochette ma suo elmetto - Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.ansa

MO, Conte: DA ITALIANO MI VERGOGNO PER COPERTURA ECONOMICA CHE GOVERNO FORNISCE A NETANYAHU - Così il leader M5S Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. ... (© 9Colonne - citare la fonte...) ...9colonne

Meloni al Pd: “Calma ragazzi, vi vedo nervosi”. Schlein e Conte assenti in Aula - Giorgia Meloni fa la sua replica nell'Aula della Camera, ma Elly Schlein e Giuseppe Conte non ci sono. Due assenze che non passano inosservate, così come quella di Matteo Salvini: la sedia alla destra ...ilsecoloxix